A.P. Moller-Maersk A/S ist nicht länger die größte Containerlinie der Welt. Der dänische Transporteur wurde von der Mediterranean Shipping Co. (MSC) überholt, was die Kapazität betrifft, wie sich aus Daten ergibt, die von Alphaliner zusammengestellt und am Mittwoch veröffentlicht wurden, berichtet bloomberg.com. Die Flotte von MSC kann 4.284.728...

Den vollständigen Artikel lesen ...