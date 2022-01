Die Ausfuhren wuchsen in US-Dollar berechnet um 20,9% im Vergleich zum Vorjahresmonat, nachdem der Zuwachs im November noch bei 22% gelegen hatte.Peking - Chinas Aussenhandel ist im Dezember erneut zweistellig gewachsen - jedoch insgesamt langsamer als im Vormonat. Wie der Zoll am Freitag in Peking berichtete, stiegen die Ausfuhren in US-Dollar berechnet um 20,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, nachdem der Zuwachs im November noch bei 22 Prozent gelegen hatte. Die Exporte lagen dennoch leicht über den Erwartungen von Analysten.

