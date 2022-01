Die auf Raumklima spezialisierte Gruppe hat 2021 einen Umsatz von 697,2 Millionen Euro und damit 13 Prozent mehr als im Vorjahr erzielt.Gränichen - Die auf Raumklima spezialisierte Zehnder Gruppe hat im vergangenen Jahr kräftig beim Umsatz zugelegt. Beide Bereiche schnitten dabei gut ab. Allerdings bremsen Engpässe in der Lieferkette und die Immobilienkrise in China das Wachstum. Insgesamt verbuchte Zehnder einen Umsatz von 697,2 Millionen Euro und damit 13 Prozent mehr als im Vorjahr, hiess es in einer Mitteilung vom Freitag.

