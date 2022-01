Der US-amerikanische Hersteller von Dünnschicht-Modulen First Solar hat vom Projektentwickler Swift Current Energy einen Auftrag über 1,2 Gigawatt erhalten. First Solar liefert an den in Boston ansässigen Projektentwickler Swift Current Energy Dünnschicht-Photovoltaik(PV)-Module mit einer Gesamtleistung von 1,2 Gigawatt (GW). Die Module werden 2023 und 2024 ausgeliefert. Swift Current wurde 2016 gegründet und hat bisher über 1 GW an erneuerbaren Energieprojekten vermarktet, darunter Photovoltaik-Kraftwerke ...

