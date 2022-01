Die Laufzeit des Stromabnahmevertrags beträgt fünf Jahre. Die installierte Gesamtleistung der zwei Photovoltaik-Anlagen liegt bei 10,3 Megawatt, die einer Speicherkapazität von mehr als 7 Megawattstunden gekoppelt sind.Maxsolar hat mit dem Schweizer Energiekonzern BKW einen Stromabnahmevertrag für die Photovoltaik-Kraftwerke in Reckertshausen abgeschlossen. Die beiden Solarparks, die in Kürze komplett am Netz sein sollen, haben eine Gesamtleistung von 10,3 Megawatt. BKW werde die nächsten fünf Jahre den dort erzeugten Solarstrom abnehmen. Zum vereinbarten Abnahmepreis machten die Unternehmen keine ...

