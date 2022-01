Wer ernsthaft und dauerhaft an den Märkten erfolgreich sein will und nicht nur ein paar Glückstreffer landen will, braucht dafür auch die richtigen Denkstrukturen, neudeutsch den "Mindset" genannt. Gerade auch die damit zusammenhängenden Fragen und Probleme sind immer wieder Thema bei uns auf Mr-Market, lesen sie mal was ich den Mitgliedern zum Beispiel letzten Sommer geschrieben habe: ----------- Es gibt gebildete und durchaus intelligente Menschen, die aus ihren Fähigkeiten im Leben nicht das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...