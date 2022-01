Europas Aktienmärkte haben am Freitag geschwächelt. Inflations- und Zinssorgen belasteten.Paris / London - Europas Aktienmärkte haben am Freitag geschwächelt. Inflations- und Zinssorgen belasteten. Der EuroStoxx 50 gab am Vormittag um 0,89 Prozent auf 4277,63 Punkte nach. In Paris ging es ebenfalls nach unten. Der Cac 40 verlor 0,7 Prozent auf 7150,89 Punkte. Der FTSE 100 in London hielt sich mit 0,1 Prozent Verlust auf 7557,83 Punkte besser. «Neben Omikron und damit verbundenen...

