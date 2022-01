Im neuen «Remix» Kochbuch von Too Good To Go finden sich Ideen zur schmackhaften Wiederverwertung häufig weggeworfener Lebensmittel.Zürich - Weltweit wird mehr als ein Drittel aller Lebensmittel verschwendet. Der Grossteil der Verschwendung passiert in Privathaushalten. Im neuen «Remix» Kochbuch von Too Good To Go finden sich Ideen zur schmackhaften Wiederverwertung häufig weggeworfener Lebensmittel. Die Zürcher Küchenchefin Zineb «Zizi» Hattab zeigt mit ihrem Rezept, wie man aus Kochwasser von Kichererbsen Dips zubereitet.

