Das Open Interest der Erdgas-Futures ist am Donnerstag um rund 10,2K Kontrakte gesunken, nachdem es viermal in Folge gestiegen war, wie die CME Group mitteilte. Gleichzeitig sank das Volumen um rund 36,8K Kontrakte, was den vorangegangenen Anstieg teilweise wieder ausglich. Erdgas scheint durch den 200-Tage-SMA gestützt zu werden Erdgas gab am Donnerstag ...

