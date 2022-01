Der US-Finanzkonzern Citigroup hat zum Jahresende angesichts eines schwächeren Handelsgeschäfts und höherer Kosten weniger verdient.New York - Der US-Finanzkonzern Citigroup hat zum Jahresende angesichts eines schwächeren Handelsgeschäfts und höherer Kosten weniger verdient. Im vierten Quartal fiel der Nettogewinn im Jahresvergleich um rund 26 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar, wie das Geldhaus am Freitag in New York mitteilte. Wells Fargo hingegen verzeichnete einen Gewinnsprung. Citigroup steigerte die Erträge um ein Prozent...

