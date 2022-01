Im August 2021 bestätigte die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) in einem Bericht, den die Europäische Kommission (EC) in Auftrag gegeben hat, was der Zitrussektor beklagt: der Systemansatz, den Südafrika seit 2018 eingeführt hat, um den Eintritt und die Verbreitung des Falschen Apfelwicklers (Thaumatotibia leucotreta) in Europa zu verhindern,...

Den vollständigen Artikel lesen ...