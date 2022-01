Tendenziell erwacht das Interesse der Verbraucher und des Lebensmitteleinzelhandels (LEH) an Kohlrabi nach dem Jahresbeginn und ist deutlich stärker als in den Vorwochen. Die starken Werbeaktivitäten mit Kohlrabi haben in der vergangenen 1. Woche zu einer spürbaren Senkung des durchschnittlichen Verbraucherpreises um 14 % beigetragen, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH...

Den vollständigen Artikel lesen ...