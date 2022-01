Liu Guiping, stellvertretender Gouverneur der People's Bank of China (PBOC), warnte auf dem Global Asset Management Forum in Peking am Samstag vor einem wachsenden Risiko für die Lieferkette in China und äußerte gleichzeitig Bedenken hinsichtlich einer steigenden Inflation und einer verschärften Geldpolitik. Wichtigste Bedenken Wachsende Anti-Globalisierungs- ...

