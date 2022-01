Stadler wird bis zu 504 "Tram-Trains" an sechs Verkehrsunternehmen aus Deutschland und Österreich liefern. Auftragswert: Bis zu 4 Mrd Euro.Bussnang - Stadler hat den Zuschlag für den grössten Auftrag in der Unternehmensgeschichte mit einem Gesamtvolumen von bis zu vier Milliarden Euro erhalten. Das Unternehmen wird bis zu 504 «Tram-Trains» an sechs Verkehrsunternehmen aus Deutschland und Österreich liefern. Der Rahmenvertrag umfasst neben der Fahrzeugherstellung auch einen auf bis zu 32 Jahre angelegten Instandhaltungsvertrag.

