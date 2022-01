Rund um die erneuerbaren Energien gibt es viele Studienmöglichkeiten. Darüber will das Netzwerk StudyGreenEnergy informieren. Das Netzwerk StudyGreenEnergy will über die Optionen informieren, ein Studium der erneuerbaren Energien (EE) zu ergreifen. An der Initiative haben sich verschiedenen Hochschulen beteiligt. Dazu zählt die FH Münster, die darüber informiert. Bei einem digitalen Infotag am 27. Januar stellt das Team seine Arbeit vor."Ingenieurinnen und Ingenieure mit dem Schwerpunkt erneuerbare ...

Den vollständigen Artikel lesen ...