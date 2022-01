Das Cable sieht eine mögliche Bewegung auf 1,3800 und verliert damit kurzfristig an Schwung, so die Devisenstrategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: Wir haben am vergangenen Freitag darauf hingewiesen, dass "die Aufwärtsdynamik nachzulassen beginnt und dies in Verbindung mit den immer noch überkauften Bedingungen darauf hindeutet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...