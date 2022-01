Am 27. Dezember hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service einen Trade mit der Aktie und einem Hebel-Produkt angeboten und den Artikel mit der Überschrift "Crédit Agricole: Kaufsignal!" am 28. Dezember zeitversetzt auf der RuMaS-Webseite veröffentlicht. Mit dem Kursgewinn am 17. Januar hatte es die Aktie im Tagesverlauf bis auf 14,312 Euro nach oben geschafft und damit das von RuMaS prognostizierte Kursziel bei 14,00 Euro überschritten. ...

