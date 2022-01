Die Aktie von Nemetschek ISIN: DE0006452907 könnte nach langer Zeit mal wieder für uns interessant werden. Nach einer langanhaltenden Rallyebewegung mit einem Hoch bei 116,15 Euro und einer mehrwöchigen Seitwärtsbewegung am Allzeithoch, in der die Profis ihre Schäfchen ins Trockene gebracht hatten, kam der Absturz. Nemetschek ist nach einem Test der Unterstützung mit einem Tief bei 82,02 Euro stark nach oben abgeprallt und jetzt kommt es darauf an, ...

