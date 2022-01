Ab 2023 soll der neue Solarpark im Westen des Landes Solarstrom produzieren. Für Better Energy ist es das dritte Photovoltaik-Kraftwerk in Polen und das erste, was ohne staatliche Förderung auskommt.Better Energy und Statkraft haben einen Stromabnahmevertrag (PPA) mit einer Laufzeit für ein Photovoltaik-Kraftwerk mit 36 Megawatt Leistung. Der Solarpark soll in Resko im Westen des Landes entstehen und ab 2023 Solarstrom produzieren, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten. Die neue Photovoltaik-Anlage sei die erste von Better Energy, die von dem dänischen EPC-Unternehmen ohne staatliche Förderung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...