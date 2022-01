Straßburg - Die Christdemokratin Roberta Metsola ist zur neuen EU-Parlamentspräsidentin gewählt worden. Die Malteserin erreichte bei der Wahl in Straßburg am Dienstag im ersten Wahlgang die nötige Mehrheit.



