FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.01.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS IQE PRICE TARGET TO 42 (50) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES IAG PRICE TARGET TO 220 (215) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS HOWDEN JOINERY GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 940 (1080) PENCE - BERENBERG RAISES GENUIT GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 740 (630) PENCE - BERENBERG RAISES INDUSTRIALS REIT PRICE TARGET TO 225 (220) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1900 (1348) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 630 (620) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES HSBC PRICE TARGET TO 535 (485) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 515 (480) P - 'NEUTRAL' - DAVY STARTS DELIVEROO WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 320 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS IAG PRICE TARGET TO 220 (230) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 680 (763) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 945 (940) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 4650 (4530) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1770 (1750) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BT GROUP TO 'CONVICTION BUY LIST' (BUY) - PRICE TARGET 270 (180) PENCE - GOLDMAN RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 180 (160) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - HSBC CUTS SSE PLC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1740 (1810) PENCE - HSBC RAISES BP PRICE TARGET TO 405 (365) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1200 (1140) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2000 (1950) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2000 (1950) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES FEVERTREE DRINKS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 3400 (2200) PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 1660 (1400) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 1875 (2000) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 400 (435) PENCE - 'NEUTRAL'



