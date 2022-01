Der Gouverneur der Bank of Japan (BOJ), Haruhiko Kuroda, sagte zu den Aussichten auf eine Zinserhöhung, dass sie "nicht über Zinserhöhungen diskutieren". Weitere Zitate Wir denken überhaupt nicht an Zinserhöhungen oder an eine Änderung der derzeitigen geldpolitischen Lockerung. Nicht in einer Situation, in der die Preise stetig in Richtung 2%-Ziel ...

