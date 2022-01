Das 2-in-1-Gerät verfügt über integrierte Schnittstellen für den Betrieb von Wärmepumpen und Elektroladestationen. Der DC-gekoppelte Wechselrichter wird in vier Leistungsklassen zwischen fünf und zehn Kilowatt angeboten.SMA bringt einen neuen dreiphasigen Hybrid-Wechselrichter auf den Markt. Der "Sunny Tripower Smart Energy" erweitere ab sofort die Möglichkeiten für die Photovoltaik-Nutzung in Haushalten und kleineren Gewerbebetrieben und sei ab sofort bestellbar, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das kompakte 2-in-1-Gerät erlaube den kostensparenden Betrieb von Wärmepumpen und Elektroladesäulen, ...

