In der zweiten Woche des neuen Jahres gibt es am Speisekartoffelmarkt in Mecklenburg - Vorpommern keine wesentlichen Veränderungen. Die Preise für Pack- und Schälware verharren auf dem Dezemberniveau. Bildquelle: Shutterstock.com Das wird sich in den kommenden Wochen möglicherweise ändern. Absprachen mit den Handelsketten über höhere Preise für Packware...

