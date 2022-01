Die Bären sind auf eine Ausweitung des Abwärtstrends ab dem kritischen Tageswiderstand eingestellt. - Die Bullen müssen sich an diesem wichtigen Punkt engagieren. - Wie in der vorangegangenen Analyse, USD/CAD Preisanalyse: Das Paar war in den Händen der Bären, bevor die Bullen das Ruder übernahmen, um die jüngsten Höchststände auszuloten, und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...