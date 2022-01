"Die Inflation in der Eurozone wird im Laufe des Jahres 2022 heißer werden als noch vor einem Monat erwartet, was die Europäische Zentralbank unter Druck setzen könnte, ihre Politik zu verschärfen, sobald die Omicron-Welle der Pandemie vorüber ist", so die jüngste Reuters-Umfrage, die am Mittwoch während der asiatischen Sitzung veröffentlicht wurde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...