Laut einer Studie der Wirtschaftsberatung PwC hat der Anteil von Frauen als Führungskräfte in der Energiewirtschaft zugenommen. Bei Unternehmen aus dem Bereich erneuerbarer Energien stieg er seit 2018 von elf auf 16 Prozent. Es gibt mehr weibliche Führungskräfte in der Energiewirtschaft. Das zeigt eine Studie von PwC. Die Düsseldorfer Wirtschaftsberater haben in ihrer Analyse die 500 nach Beschäftigtenzahl größten Unternehmen der Energiewirtschaft einbezogen. Wie PwC mitteilte, verwendeten sie dazu ...

