Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.01.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 110 (113) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS AB DYNAMICS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1850 (2280) PENCE - BERENBERG CUTS AB DYNAMICS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1850 (2280) PENCE - BERENBERG CUTS INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 600 (640) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ENERGEAN PRICE TARGET TO 1085 (1030) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MIDWICH GROUP PRICE TARGET TO 750 (710) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 425 PENCE - BERENBERG RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 425 PENCE - BERENBERG RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 335 (330) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5700 (5500) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS CAPITAL & COUNTIES TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 160 PENCE - BOFA CUTS HAMMERSON TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 33 (35) PENCE - BOFA CUTS SAFESTORE TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1410 (1400) PENCE - BOFA RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1900 (1800) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES NATIONAL GRID TARGET TO 1200 (1100) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2400 (2500) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS ASOS TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 2750 (3300) PENCE - GOLDMAN CUTS B&M PRICE TARGET TO 580 (600) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 190 (210) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 265 (270) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 360 (390) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 2697 (2700) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 585 (573) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2970 (2900) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1770 (1730) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 320 (315) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2020 (1940) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES CARETECH TO 'BUY' - JPMORGAN CUTS THG HOLDING PRICE TARGET TO 215 (236) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 1737 (1741) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SEGRO PLC TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1450 (1310) PENCE - LIBERUM CUTS IAG PRICE TARGET TO 200 (215) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 800 (680) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 132 (134) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES ANGLO AMERICAN TARGET TO 2900 (2870) P - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS SMITHS GROUP TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 1675 (1610) P - RBC RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 875 (850) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 325 (290) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 5900 (4600) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2250 (2100) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 410 (400) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 460 (440) PENCE - 'SELL'



