Normalerweise findet die große Messe der Energiewirtschaft im Februar in Essen statt. Doch auch in diesem Jahr lässt die Corona-Pandemie dies nur unter erschwerten Bedingungen zu, so dass sich die Veranstalter für einen weiteren Sommertermin entschieden, wo sie auf mehr Besucher hoffen.Traditionell bildet die E-World Energy & Water in Essen den Jahresauftakt unter den Leitmessen für die Energiewirtschaft mit ihrem Termin im Februar. Doch die weltweite Corona-Pandemie lässt dies, wenn überhaupt, nur unter erschwerten Bedingungen zu, da das Infektionsgeschehen im Herbst und Winter in Europa an Fahrt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...