Im Allgemeinen sind laut einer Studie Fahrten innerhalb einer Stadt sowie Fahrten zwischen zwei Städten vergleichsweise günstig. Gelegentliche Fahrten von der Stadt aufs Land liegen insgesamt preislich im Mittelfeld.Bern - Die Preise für den öffentlichen Verkehr (ÖV) in der Schweiz sind laut einer Studie im internationalen Vergleich gutes europäisches Mittelfeld. Im ÖV nehmen Preisdifferenzierungen zu. In Pilotprojekten werden neue Angebote ausgetestet. «Einzelpreise im ÖV werden in der Schweiz als sehr teuer wahrgenommen und dargestellt», erklärte Helmut Eichhorn, Geschäftsführer von Alliance SwissPass...

