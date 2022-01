Hier erfahren Sie, was Sie am Mittwoch, den 19. Januar wissen müssen: Die wichtigsten Indizes an der Wall Street erlitten starke Verluste, und die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen kletterte am Dienstag auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren bei 1,9%, so dass der Dollar seine wichtigsten Konkurrenten weiterhin überflügeln konnte. Angesichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...