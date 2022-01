Haupttreiber am Ölmarkt war zuletzt eine Explosion an einer wichtigen Erdölpipeline zwischen dem Irak und der Türkei.New York / Londeon - Die Ölpreise sind auch am Mittwoch im Aufwind geblieben. Die beiden wichtigsten Rohölsorten Brent und WTI kletterten im Handelsverlauf abermals auf siebenjährige Höchststände. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete bis zu 89,05 US-Dollar. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) wurde mit bis zu 87,42 Dollar gehandelt. Das sind jeweils die höchsten...

Den vollständigen Artikel lesen ...