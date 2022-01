Die brasilianischen Obstindustrie feiert, der Sektor erreichte 2021 die Marke von 1 Milliarde USD an Obstexporten. Das Land schickte rund 1,2 Milliarden Tonnen Obst an den internationalen Markt, 18% mehr in der Menge, die letztes Jahr verzeichnet wurde. Die Einnahmen waren 1.060 Milliarden USD, ein Wachstum von 20%. Bildquelle: Shutterstock.com Der Brasilianischen Vereinigung der Erzeuger und...

Den vollständigen Artikel lesen ...