In unserer Analyse vom 11.01.22 Silber: Noch ist nicht aller Tage Abend! hatten wir zuletzt auf die aktuelle charttechnische Situation des Edelmetalls und auf unsere offene Longposition hingewiesen und an unserem Kursziel von 24 USD festgehalten. In den letzten beiden Handelstagen kam dann richtig Schwung auf und auch heute zeigt sich Silber bis dato fest. Der Kurs kletterte sogar bis über die 200-Tage Linie und steht aktuell bei 24,11 USD. Wir stellen deshalb nun die Hälfte unseres Trades mit kräftigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...