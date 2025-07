wO Börsenlounge: Tesla | Infineon | Redcare & die europäischen Champions des 1. Halbjahres

Mit einem Plus von mehr als 180 % führt Rheinmetall die Liste der europäischen Champions an. Welche Werte ebenfalls gut unterwegs waren und was das 2. Halbjahr bringt, haben wir uns heute in der Börsenlounge angeschaut.Beeinflusst durch anhaltende Unsicherheiten im Handelskonflikt und bevorstehende US-Arbeitsmarktdaten, zeigt sich der DAX heute uneinheitlich. Trotz früherer Gewinne kämpft der deutsche Leitindex damit, sein Niveau um die 23.785 Punkte zu halten, nachdem er gestern leicht um 0,5 Prozent auf 23.790 Punkte gestiegen war. Die Experten gehen davon aus, dass aus charttechnischer Sicht der Bereich zwischen 23.000 und 23.300 Punkten als stabile Unterstützungszone gilt. Ein Sprung …

