FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.01.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1027 (1041) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 781 (790) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 531 (462) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 625 (585) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT TARGET TO 1850 (1965) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 202 (205) PENCE - 'SELL' - BERENBERG CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 935 (950) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 4100 (4400) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 3462 (3245) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 307 (295) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 7525 (7170) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES RENTOKIL INITIAL TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 650 PENCE - LIBERUM CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 1750 (1860) PENCE - 'SELL' - CREDIT SUISSE CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 5541 (5729) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES INTERTEK TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 5850 (5550) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 703 (680) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1250 (1280) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 885 (945) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS COMPASS GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1720 PENCE - GOLDMAN RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2560 (2460) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN REINITIATES RELX WITH 'BUY' - PRICE TARGET 2866 PENCE - GOLDMAN REINITIATES WPP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1450 PENCE - GOLDMAN RESUMES INFORMA WITH 'SELL' - TARGET 519 PENCE - GOLDMAN RESUMES ITV WITH 'SELL' - TARGET 125 PENCE - GOLDMAN RESUMES PEARSON WITH 'CONVICTION BUY LIST' ENTRY - TARGET 896 PENCE - GOLDMAN RESUMES RIGHTMOVE WITH 'NEUTRAL' - TARGET 826 PENCE - HSBC RAISES IAG PRICE TARGET TO 190 (180) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TEAM17 PRICE TARGET TO 635 (654) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 1120 (1100) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS IAG TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 2.25 EUR - JPMORGAN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 620 (535) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 6000 (4960) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS ANGLO AMERICAN TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 3020 (3210) PENCE - LIBERUM CUTS ANTOFAGASTA TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 1200 (1350) PENCE - LIBERUM CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 1200 (1350) PENCE - 'SELL' - LIBERUM CUTS RIO TINTO TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 4200 (4250) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 780 (800) P - 'OW' - MORGAN STANLEY CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4550 (4750) PENCE - 'UW' - MORGAN STANLEY CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 2900 (3250) PENCE - 'EW' - MORGAN STANLEY CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 190 (195) PENCE - 'OW' - UBS CUTS BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 3600 (3700) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1928 (1855) PENCE - 'NEUTRAL'



- GOLDMAN RESUMES AUTO TRADER GROUP WITH 'NEUTRAL' - TARGET 799 PENCE



