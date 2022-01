Die Schweizer Wirtschaft habe sich in der Corona-Pandemie als relativ widerstandsfähig erwiesen, erklärt die OECD n ihrem neuesten Länderbericht zur Schweiz.Bern - Die OECD stellt der Schweiz ein gutes Zeugnis für die Krisenbewältigung aus. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat sie nach Einschätzung der Industrieländerorganisation angemessen und effektiv reagiert. Einen grossen Reformbedarf sieht die OECD hingegen in der Altersvorsorge. Die Schweizer Wirtschaft habe sich in der Corona-Pandemie als relativ widerstandsfähig erwiesen...

Den vollständigen Artikel lesen ...