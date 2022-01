Nach Jahren der Stagnation ist 2021 der Bau neuer Windenergieanlagen an Land in Deutschland wieder in Schwung gekommen. Das Plus von 35 Prozent sei aber zu wenig, um die Klimaziele zu erfüllen, moniert der BWE. Die Windenergie an Land hat 2021 wieder spürbar zugelegt. Das zeigt die aktuelle Anlayse der Deutschen WindGuard im Auftrag von BWE und VDMA Power Systems. So kletterte die Zahl der Onshore-Windenergieanlagen auf 484 mit 1.925 Megawatt (MW) installierter Leistung. Der Bruttozubau 2021 liege ...

