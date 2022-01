Der Pullback des DXY auf Tagesbasis trifft bei 95,40 auf Unterstützung - Die US-Renditen bleiben entlang der Kurve bisher im Korrekturmodus - Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung überraschten in der letzten Woche nach unten - Der Greenback, gemessen am US Dollar Index (DXY), wechselt sich nun mit Gewinnen und Verlusten im Bereich von 95,60 ...

