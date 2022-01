Die Ansteckungszahlen sind innert Wochenfrist um 33,2% gestiegen. Die Spitaleinweisungen nahmen im Vergleich zur Vorwoche wieder um 13,1% zu, nachdem sie zuvor rückläufig waren.Bern - In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Donnerstag innerhalb von 24 Stunden 39'807 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden - ein neuer Rekord. Zudem registrierte das BAG 13 neue Todesfälle und 138 Spitaleinweisungen. Am gleichen Tag vor einer Woche hatte das BAG noch Meldungen über 29'887 bestätigte Neuinfektionen, 122 Spitaleintritte und 18...

