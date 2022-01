Der USD/CAD hat sich in dieser Woche in einer engen, seitwärts gerichteten Handelsspanne um 1,25 bewegt. Die Ökonomen der Scotiabank sind der Meinung, dass sich das Paar in Richtung des Oktobertiefs um 1,22 bewegen wird. Bären-Trend bleibt intakt "Kurzfristig deutet das Kursgeschehen auf eine solide USD-Unterstützung im europäischen Handel hin, was ...

