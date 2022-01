Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag leicht zugelegt. Nach einem schwachen Vormittagshandel drehten die Indizes am Nachmittag mit klar festeren US-Märkten ins Plus.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag leicht zugelegt. Nach einem schwachen Vormittagshandel drehten die Indizes am Nachmittag mit klar festeren US-Märkten ins Plus. Eine vorübergehende Entspannung an den Bondmärkten sorgte für bessere Stimmung, hiess es im Handel. Die Aufmerksamkeit wende sich nun wieder stärker der Berichtssaison zu. Zuletzt hatten die hohen Inflationsraten die...

