Kräftige Kursgewinne an den US-Börsen nach vier verlustreichen Handelstagen haben auch den grossen europäischen Börsen am Donnerstag Anschub verliehen.Paris / London - Kräftige Kursgewinne an den US-Börsen nach vier verlustreichen Handelstagen haben auch den grossen europäischen Börsen am Donnerstag Anschub verliehen. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone stieg um 0,73 Prozent auf 4299,61 Punkte. Damit setzte sich das jüngste Auf und Ab des Index um die Marke von 4300 Zählern fort. Auch die Handelsplätze Madrid und Mailand meldeten...

