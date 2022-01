Die niederländische Wageningen University & Research (WUR) legte am 20. Januar in Brüssel ihre im Herbst vergangenen Jahres angekündigte komplette Studie zu den Folgen der Farm to Fork-Strategie (F2F) vor, die auch spezifische Daten für die wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeugerländer der EU enthält. Bildquelle: Shutterstock.com Für Deutschland werden...

Den vollständigen Artikel lesen ...