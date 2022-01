Drei Typen haben mich in den letzten zwei Wochen am meisten aufgeregt. Der recht unbedeutende António Horta-Osório und die weltberühmten Herren Djokovic und Boris J., der Suppenkasper.Von Robert Jakob Drei Typen haben mich in den letzten zwei Wochen am meisten aufgeregt. Der recht unbedeutende António Horta-Osório und die weltberühmten Herren Djokovic und Boris J., der Suppenkasper. Ich bin eigentlich ein Fan von Novak Djokovic. Auf dem Tennisplatz ist er ein wahrer Meister in Technik und Nervenstärke. Jetzt hat er den Bogen überspannt. Nicht etwa wegen seiner Impfangst...

