Wolff Seitz (SIGNAL IDUNA AM): Rückblick und Ausblick 2022

10.01.2022 -

Wertzuwächse im zweistelligen prozentualen Bereich waren über die verschiedenen Regionen hinweg an den Aktienmärkten keine Seltenheit. Auf der Zinsseite sah es nicht so rosig aus. Zwar stiegen diese in einigen Währungen phasenweise, was für die Zukunft hoffen lässt. Aber wie viele von Ihnen wissen, ziehen steigende Zinsen leider Wertminderungen bei verzinslichen Wertpapieren nach sich.

Wohl dem, der sich für ein global gestreutes Rentenportfolio entschieden hatte: Hier gab es auch gegenläufige Bewegungen. Zudem entwickelte sich die Währungsseite erfreulich. Ein unter anderem gegenüber Dollar, Pfund und Franken schwächelnder Euro verteuerte zwar die Importe - aber Inhaber entsprechender Anleihen und Aktien durften sich freuen. In einem per Saldo insofern guten Jahr für in Euro denkende und rechnende Anleger wurde Gold als Absicherung nicht gebraucht - der Preis ging, gemessen in Euro, nahezu unverändert aus dem Jahr.

Doch wir stehen schon mit beiden Beinen im neuen Jahr. Was dürfen wir also in den kommenden zwölf Monaten an den Börsen erwarten? Hier verweise ich Sie gern auf die Ausführungen meines Kollegen Bodo Orlowski, der als Leiter unseres Teams für volkswirtschaftliche Analyse einen tiefen Blick in die Glaskugel geworfen hat.

Ich möchte seine Ausführungen lediglich dahingehend ergänzen, dass es 2022 nützlich sein kann, neben den weiterhin alternativlos wirkenden Aktien auch Anleihen im eigenen Portfolio parat zu haben - sofern man einen kurz- oder mittelfristigen Anlagehorizont hat. Denn auch wenn mit Anleihen im Euro-Raum nicht der bekannte Blumentopf zu gewinnen sein wird, sondern sogar in Teilbereichen mit einer leicht negativen Verzinsung zu rechnen sein wird: Anleihen schwanken in der Regel weniger als Aktien und nehmen insofern eine stabilisierende Rolle ein. Und wenn es an den Aktienbörsen zu einem kräftigen Rücksetzer kommt, der zum Nachkauf einlädt, stellen die Anleihen die Position dar, die man dafür nutzen kann.

Wappnen Sie sich also innerlich auch für solche Momente, um im Fall des Falles vorbereitet zu sein. Ebenfalls wappnen sollten Sie sich dafür, dass der FC Bayern München wieder Deutscher Fußballmeister wird, Deutschland aber nicht Fußball-Weltmeister.

Abseits dessen sollten wir uns 2022 vor allem darüber freuen, was wir haben - und nicht darauf schauen, was uns - vermeintlich - so alles fehlt. Das schafft Zufriedenheit und kann mit dafür sorgen, dass das neue Jahr ein glückliches wird. Wünschen würde ich es uns.

