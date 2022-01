Das entspricht im Vergleich zum Stand von Ende 2020 einem Wachstum von knapp 171 Milliarden.Basel - Der Schweizer Fondsmarkt ist im 2021 deutlich gewachsen. Laut der Branchenorganisation Asset Management Association Switzerland war dies vor allem der positiven Entwicklung an den Aktienmärkten zu verdanken. Per Ende 2021 hatten Investoren in der Schweiz 1,5 Billionen Franken in Anlagefonds investiert. Das entsprach im Vergleich zum Stand von Ende 2020 einem Wachstum von knapp 171...

