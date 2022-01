Der EuroStoxx50 büsst am Vormittag 1,11 Prozent auf 4251,81 Punkte ein.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag wieder Kursverluste verzeichnet. Damit setzte sich die Tendenz zur Schwäche fort. Auch auf Wochensicht steuern die europäischen Börsen auf Verluste zu. Der EuroStoxx50 büsste am Vormittag 1,11 Prozent auf 4251,81 Punkte ein. In Paris ging es ähnlich stark nach unten. Der Cac 40 sank um 1,13 Prozent auf 7112,93 Punkte.

