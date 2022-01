"Märkte zwischen Allzeithoch und Korrektur", unter dieses ebenso eingängige wie zweideutige Motto haben meine geschätzten Kollegen Birgit Klein und Sebastian Hoffmann ihre Folge des SG Active Trading Webinars gestellt. (Wer die Veranstaltung am Mittwoch verpasst hat, kann sich übrigens hier die Aufzeichnung ansehen, es lohnt sich, wie eigentlich immer.) Thema war - und ist es auch hier im heutigen Market Mover - der einigermaßen interessante Börsenstart der Märkte ins neue Jahr. Denn während es für einige bereits auf neue Allzeithochs ging, sind andere damit beschäftigt, ihre Wunden nach veritablen Kursstürzen zu lecken. Okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, dennoch hat, um ein erstes Beispiel zu nennen, die Sartorius Vorzugsaktie - 2021 mit einem Plus von knapp 76% noch der absolute Überflieger im auf 40 Werte aufgestockten DAX - seit Jahresbeginn bereits rund 21% verloren. Seit dem amtierenden Allzeithoch vom 30. November bei 631,60 Euro haben die Papiere im Tief sogar fast 31% an Wert eingebüßt. Und für alle, denen der Medizin- und Laborausrüster aus Göttingen vielleicht nicht prominent genug ist: ...

