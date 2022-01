Der SMI rutscht um 1,63 Prozent auf 12'355,54 Punkte ab, das neue Jahrestief wurde dabei am Nachmittag bei 12'304 markiert.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag einen schwarzen Tag eingezogen und markant an Terrain verloren. Am kleinen Verfallstermin gab der SMI in der Spitze mehr als 2 Prozent nach und erholte sich gegen Handelsende nur unwesentlich. Der Leitindex hat damit auch die dritte Woche im Jahr mit einem klaren Minus beendet und seit dem Allzeithoch vom ersten Handelstag des Jahres rund 5 Prozent...

